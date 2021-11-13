Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил новое достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Игрок поднялся на четвертое место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.

Специалист всегда был уверен в том, что миссия Овечкина – стать лучшим бомбардиром в истории.

«Саша находится в шикарной форме. Я видел его настрой. Самое главное, чтобы не было травм. В спорте не помнят никого, кроме первых. К сожалению, помнят только чемпионов. Все остальное – для статистики. Пожелаем Саше удачи, он понимает, что он делает», – цитирует Фетисова «СЭ».

13 ноября Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Всего за сезон он набрал 24 балла (12+12).

Этот гол позволил российскому форварду превзойти результат Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ. Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке снайперов.