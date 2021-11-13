Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал об ожиданиях от матча со сборной России в отборочном раунде чемпионата мира-2022. По его словам, команда будет играть агрессивно, им поможет поддержка трибун.

Хавбек отметил, что уже несколько раз играл против российской сборной. Все эти матчи заканчивались ничьей.

«Будем играть агрессивно. Допускаем, что будет массированная оборона от соперника. Любим играть в Сплите, поддержка здесь нам помогает. Уверен, это сыграет нам на пользу», — цитирует Модрича Чемпионат.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября, в Сплите (Хорватия). Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.