Старший тренер мужской сборной Удмуртии Ильшат Нигматуллин поделился мыслями после удачного выступления своего подопечного Александра Поварницына на отборочных стартах на Кубок мира по биатлону.

По сумме двух контрольных гонок, прошедших 12 и 13 ноября, спортсмен стал шестым участником национальной команды.

«Мы от ребят всегда ожидаем лучшего, поэтому неожиданности в успехе Александра нет. Спортсмены всегда стараются добиться максимальных результатов, а мы только помогаем. Очень рады за такой результат, но впереди целый сезон. Посмотрим, что наработали в подготовительном периоде», – цитирует специалиста Metaratings.

Вместе с ним в основной команде будут выступать Александром Логиновым, Эдуардом Латыповым, Матвеем Елисеевым, Евгением Гараничевым и Каримом Халили.

Первый этап Кубка мира в сезоне-2021/22 начнется 27 ноября в Эстерсунде (Швеция).