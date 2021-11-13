Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс стал главным кандидатом на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Он может сменить там Уле-Гуннара Сульшера.

По информации The Sun, у руководства клуба есть надежда переманить Роджерса в Манчестер. Кроме него в списке кандидатов находилась Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хаг. Первый уже занял другой пост, остальные не заинтересованы в их предложении сейчас.

Ранее стало известно, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник занимает лидирующую позицию в списке кандидатов на замену Уле-Гуннару Сульшеру в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, британские СМИ сообщали, что совсем скоро придется уволить норвежского специалиста. Однако перед тем, как отправить Сульшера в отставку, нужно найти ему альтернативу.