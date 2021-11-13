Сборная России проиграла Швеции в матче на Кубке Карьяла со счетом 2:4. Лакросс-голом отметился 16-летний Матвей Мичков, он же стал самым молодым автором шайбы в истории сборной.

В Хельсинки на «Хартвалл-Арене» завершилась игра Россия – Швеция. Результат по периодам: 1:0, 2:2, 1:0.

На 19-й минуте форвард сборной Швеции Антон Бенгтссон забил первый гол. Победители смогли снова выйти вперед после шайбы Мичкова на 22-й, буквально спустя две минуты. Россия сравняла результат уже на 26-й минуте. На 35-й у шведов забил Антон Ландер, на 47-й Клингберг оформил дубль.

Ранее Россия проиграла Финляндии со счетом 0:3. Таким образом они создали серию из двух поражений подряд.

Еще один матч сборная проведет в воскресенье, 14 ноября. Россия сыграет против Чехии в 14:30 по московскому времени.