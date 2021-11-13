Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Чехии на Турнире четырех наций. Матч в Швеции завершился со счетом 5:3.

В соревнованиях принимают участие игроки не старше 20 лет.

В составе победителей дублем снова отличился Александр Пашин из «Тороса». Голы забили Кирилл Танков, Семён Демидов и Данила Юров. Среди проигравших шайбы забросили Томаш Гамара, Лукаш Паер и Филип Янса.

Россияне уступали со счетом 0:1, но отыгрались и повели 3:1. Во втором периоде соперники вернули преимущество, а в третьей двадцатиминутке сборная России вновь вышла вперёд и добилась триумфа.

Ранее молодежка обыграла команду Финляндии на Турнире четырех наций со счетом 6:3.

Молодежные сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии являются постоянными участниками турнира. Иногда к участию подключаются и другие команды. В течение сезона проводится несколько этапов турнира – в августе, в ноябре и в апреле.