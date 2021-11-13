Сборная России по футболу на выезде сыграет с Хорватией в решающей встрече отборочного этапа чемпионата мира-2022. Матч пройдет в Сплите на стадионе «Полюд» сегодня, 14 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На боковых линиях ему помогут Хессель Стигстра и Ян де Врис, резервным арбитром станет Деннис Хиглер. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Пол ван Бекель, его ассистентом будет Клей Руперти.

После девяти туров подопечные Валерия Карпина занимают первое место в турнирной таблице группы Н, имея в активе 22 очка. Соперники по этой игре находятся на второй строчке с 20 баллами.

Напомним, в предыдущих матчах сборная России на выезде в Мариборе обыграла Словению со счетом 2:1, а в Казани одержала победу над Словакией с итогом 1:0. Последний триумф команды состоялся в Санкт-Петербурге со сборной Кипра и счетом 6:0.