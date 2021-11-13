Сборная России для игроков до 19 лет одержала победу над Германией во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 — 3:1. Команда вышла в элитный раунд соревнований.

В составе российской молодежки голами отметились Артем Соколов из «Химок», Ярослав Гладышев из «Динамо» и Эдуард Багринцев из ЦСКА. В свой актив представитель команды сине-белых добавил две результативные передачи.

После этой победы сборная России досрочно попала в элитный раунд чемпионата Европы. Футболисты заняли в таблице группы первое место. Германия заняла в этом рейтинге вторую строчку с тремя баллами.

Команды на данном этапе проведут однокруговой турнир. В следующую стадию выйдут по две лучших сборных в группах. Россия в будущей игре встретятся 16 ноября с Фарерами.