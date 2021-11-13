Российская конькобежка и чемпионка мира Ангелина Голикова стала второй на этапе Кубка мира на втором старте на дистанции 500 метров. Спортсменка завоевала медаль в польском Томашове.

Накануне, 12 ноября, на соревнованиях прошел аналогичный забег. Так, вторую победу подряд одержала американка Эрин Джексон, снова установившая рекорд трека. Бронзовым призёром стала японка Нао Кодайра, ранее она была второй.

Вчерашний призер соревнований Ольга Фаткулина осталась на девятом месте, ее коллега по сборной Дарья Качанова – на шестом.

Среди мужчин на дистанции 1500 метров победил южнокореец Мин Сеок Ким. Россияне Сергей Трофимов и Даниил Беляев заняли 14-ю и 17-ю позиции.

Далее с 19 по 21 ноября пройдет этап в норвежском Ставангере, соревнования в Солт-Лейк-Сити запланированы на 3-5 декабря, в Калгари — на 10-12 декабря.