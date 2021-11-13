Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может стать главным тренером «Химок». У клуба есть несколько кандидатов, но итальянец – фаворит в этом списке.

По информации «РБ Спорт», «Химки» могут определиться с наставником на следующей неделе. Кроме Карреры в шорт-листе руководства подмосковного клуба появился еще и главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию с Игорем Черевченко. Он возглавлял команду с 2020 года. В прошлом сезоне в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) команда остановилась на восьмой строчке.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Игорь Ющенко. После 14 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ и находятся в зоне вылета.