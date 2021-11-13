Российская национальная футбольная команда прилетела в Сплит (Хорватия) на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022 против местной сборной. Встреча состоится на стадионе «Полюд» 14 ноября, начало — в 17:00 по московскому времени.

О прибытии футболистов сообщает официальный Твиттер футбольной сборной. Там появилась фотография с борта самолета с видом на прибрежную полосу Хорватии. Ее подписали следующими словами: “Zdravo, @HNS_CFF”. Так, представители команды поприветствовали иностранных коллег.

В предыдущей игре отбора 11 ноября Россия с разгромным счётом одолела дома Кипр (6:0) и продолжила лидировать в турнирной таблице в своей группе.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.