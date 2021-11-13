Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо завершил вторую тренировку на Гран-при Бразилии Формулы-1 с лучшим временем. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон остался с пятым результатом.

Второе время показал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат – у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин снова был на 20-й позиции. Его партнёр по команде Мик Шумахер проехал чуть лучше и стал 19-м.

Спринт-квалификация запланирована сегодня, 13 ноября, на 22:25 по московскому времени. По ее результатам сформируется стартовый порядок финальной гонки.

Итоговый заезд уик-энда состоится в воскресенье, 14 ноября. Начало заездов – 19:45 по московскому времени.