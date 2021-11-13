Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить тренерскую карьеру в турецкой Суперлиге. Об интересе к специалисту заявили в «Фенербахче».

О возможном переходе в турецкий чемпионат Тедеско сообщает FotoMac. Известно, что внимание к специалисту проявляет «Фенербахче». Там же обсуждают увольнение действующего тренера Витора Перейры после неудач в чемпионате.

После 12-го тура в Суперлиге «Фенербахче» с 20 очками занимает седьмую позицию. В Лиге Европы команда находится на третьем месте в группе D. После четырех игр они отстают от лидера на пять очков, но еще сохраняют шансы на вторую строчку.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Ранее сообщалось, что он может стать главным тренером «Стандарта» из Бельгии.