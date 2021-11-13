«Авангард» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась уверенной победой омского клуба со счетом 5:0.

В составе победителей шайбы забросили Ярослав Косов, Павел Дедунов и Дмитрий Соколов. Дубль в игре оформил Арсений Грицюк. В текущем сезоне 20-летний спортсмен принял участие в 18 матчах и набрал 10 очков.

В турнирной таблице «Авангард» занимает пятое место в Восточном дивизионе. Команда Боба Хартли набрала 31 очко в 27 матчах. После такого же количества игр «Куньлунь» идет на 12-й строчке Востока с 16 баллами.

Далее «Авангард» встретится с «Витязем» 15 ноября. В тот же день «Куньлунь» проведет матч с хабаровским «Амуром».