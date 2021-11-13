Болельщиков сборной России с сертификатом о вакцинации «Спутником V» пустят на матч отбора с Хорватией к чемпионату мира-2022. Желающим придется обменять свой сертификат на европейский, опция доступна без ограничений.

Об изменении правил сообщает Матч ТВ. Известно, что обмен станет бесплатным. Болельщикам необходимо подходить к южной стороне стадиона «Полюд» к надписи COVID test и эмблеме «Хайдука».

Ранее комментатор Матч ТВ Тимур Журавель сообщал в Твиттере, что на матч смогут пройти только люди с европейской вакциной или с отрицательным тестом на коронавирус.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.