Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон примет старт в спринте с последней позиции на этапе Гран-при Бразилии, а гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оплатит серьезный штраф. У спортсменов появились проблемы после нарушения технического регламента Формулы-1.

По информации Международной автомобильной федерации, техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии подтвердила, что машина Хэмилтона не соответствует требованиям.

После завершения гонки Макс Ферстаппен дотронулся до машины своего соперника-нарушителя. Этим действием он также нарушил правила. Ему назначили штраф в 50 тысяч евро.

Спринт-квалификация запланирована сегодня, 13 ноября, на 22:25 по московскому времени. По ее результатам сформируется стартовый порядок финальной гонки.

Итоговый заезд уик-энда состоится в воскресенье, 14 ноября. Начало заездов – 19:45 по московскому времени.