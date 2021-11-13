Сборная России по хоккею встретится с командой Чехии на Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура. Игра пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 14 ноября, и начнется в 14:30 по московскому времени.

Российская команда уже дважды уступила соперникам в ходе турнира. В первом матче хоккеисты проиграли Финляндии со счетом 0:3. Накануне, 13 ноября, еще одно поражение с результатом 2:4 они получили от шведов.

В последней встрече исторический голом отличился 16-летний форвард СКА Матвей Мичков. Он забросил шайбу в стиле лакросс и стал самым молодым автором гола за историю команды.

Ранее соперники России из Чехии также уступили в стартовом матче. Они крупно уступили Швеции, матч завершился со счетом 4:1.