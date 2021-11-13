Вратарь хоккейной сборной Швеции Густав Линдвалл поделился впечатлениями после пропуска лакросс-гола от нападающего сборной России Матвея Мичкова на Кубке Карьяла.

Исторический момент в матче 16-летний форвард СКА создал в начале второго периода. Он стал самым молодым автором гола за все время в команде.

«Я видел, как шайба оказалась слева от меня, всё произошло довольно быстро, но это ещё долго будешь помнить. Пропущенным голом не разочарован. У этого парня огромное мастерство, он может стать отличным игроком в будущем», – цитирует Линдвалла ТАСС.

Шведский игрок добавил, что ему приятно стать частью истории, даже в такой ситуации.

Напомним, гол юного хоккеиста не помог сборной обыграть соперников. Они уступили шведам со счетом 2:4.