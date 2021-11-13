На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу сегодня, 13 ноября, состоится спринт-квалификация на этапе Гран-при Формулы-1 в Бразилии.

Начало заезда назначено на 22:25 по московскому времени. По его результатам сформируется стартовый порядок финальной гонки.

Прямая трансляция квалификационной гонки в формате спринта будет доступна здесь.



В второй тренировке гоночного уик-энда в Бразилии быстрее всех был британский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, в тройке оказались лидер текущего сезона из «Ред Булла» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон остался с пятым результатом. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин снова был на 20-й позиции. Его партнёр по команде Мик Шумахер проехал чуть лучше и стал 19-м.

Финальная гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 14 ноября. Начало назначено на 19:45 по московскому времени.