Российский конькобежец Руслан Захаров финишировал со вторым результатом на этапе Кубка мира в масс-старте. Спортсмен выиграл серебряную медаль в польском Томашове.

Победу одержал японец Масахито Обаяси. На третьей строчке протокола закрепился поляк Збигнев Брудка.

Еще в одной дисциплине, на 1000 метров, чемпионка мира Ангелина Голикова стала четвёртой, уступив бронзовому призеру японке Нао Кодайре 0,11 секунды.

В женской командной гонке россиянки Наталья Воронина, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова заняли шестое место. Победу там одержали представительницы Канады.

Ранее россияне завоевали еще две медали в женских забегах на 500 метров. Накануне, 12 ноября, Ольга Фаткулина финишировала третьей. Сегодня, 13 ноября, Ангелина Голикова выиграла серебро в той же дисциплине.