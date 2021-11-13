Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал подготовку ко встрече отборочного раунда чемпионата мира-2022 со сборной Хорватии. Игрок появился на предматчевой пресс-конференции с главным тренером Валерием Карпиным.

Российская команда на выезде встретится с Хорватией в воскресенье, 14 ноября. Ранее Джикия уже был капитаном в матче под руководством Карпина. Тогда сборная тоже играла с Хорватией, тот матч для нынешнего наставника был дебютным.

«Возможно, что я завтра буду капитаном. У меня есть опыт. Почему бы и нет? Но это не ко мне вопрос. Был дискомфорт, поэтому решили, что буду готовиться к Хорватии. Сейчас всё хорошо, готов завтра играть на 100 процентов», – цитирует Джикию Чемпионат.

В предыдущей игре отбора 11 ноября Россия с разгромным счётом одолела дома Кипр (6:0) и продолжила лидировать в турнирной таблице в своей группе.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.