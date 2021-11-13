Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что предстоящий матч отбора к чемпионату мира-2022 не станет самым важным в его тренерской карьере. Специалист привел в пример свой сложный период в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Карпин дал однозначный отрицательный ответ.

«Думаю, такой у меня уже был (может, еще будет): «Ростов» – «Урал», боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас матч за выход, но если что, есть второй шанс. Не сравнится абсолютно», – цитирует тренера Sport24.

Карпин добавил, что он не надеется испытать чего-то нового от игры или даже сверхъестественного.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. Ранее появилась информация, что капитаном на эту игру может стать Георгий Джикия.