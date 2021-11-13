Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился результатами подготовки к матчу отбора чемпионата мира-2022 с Хорватией. Он выдал подробности о состоянии футболистов.

Специалист подтвердил, что Александр Головин выходил на газон поля в Сплите и с ним все в порядке.

«Все, кто прилетел, здоровы. У Терехова сильный ушиб колена, не восстановился бы за 2 дня. Решили отправить сразу. Джикия сыграет, если ничего не случится за ночь. Все остальное завтра увидите», – приводит слова Карпина Sport24.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

В предыдущей встрече команды расстались на счете 0:0. Матч проходил в московских «Лужниках» 1 сентября 2021 года.