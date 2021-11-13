Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к турнирному положению команды в группе отбора чемпионата мира. По его словам, наличие нескольких вариантов – не проблема.

Специалист отметил, что хорваты будут играть так, как позволят россияне.

«Что касается того, что нас устраивает ничья, то для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Это больше было бы похоже на проблему, чем нынешняя ситуация», – цитирует Карпина Sport24.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи.