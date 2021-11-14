Российский спортсмен, победитель US Open-2021 Даниил Медведев начинает выступления на итоговом чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов в Италии. Первый матч с поляком Хубертом Хуркачем пройдет сегодня, 14 ноября.

Соревнования принимает итальянский Турин. Спортсмены сыграют на хардовом покрытии.

Свой первый матч на турнире Медведев проведет с Хуркачем в 16:00 по московскому времени. Эта встреча открывает игры красной группы, в которую входит россиянин.

Также в ней находятся третья и шестая ракетки мира немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Они стартуют в игре между собой в 23:00 по мск.

Другой российский теннисист, Андрей Рублев, впервые выйдет на корт на день позже, 15 ноября. Там он сыграет с греком Стефаносом Циципасом в зеленой группе.

В турнире с 14 по 21 ноября примут участие восемь лучших теннисистов мира на данный момент. Призовой фонд составит 7 250 000 долларов.