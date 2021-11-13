Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал жесткий ответ на вопрос журналистов по собственным словам о важности игр в карьере. Он уверен, что его слова при любых обстоятельствах не вспомнят.

Ранее Карпин рассказал, что считает более важной в своей карьере игру между «Ростовом» и «Уралом» в 2018 году, когда они сумели избежать стыковых встреч.

На предматчевой пресс-конференции журналисты уточнили у специалиста, не боится ли он припоминания этих слов при неудачи сборной с Хорватией.

«Припоминать что будут? Что это не самый важный в моей карьере? Это до какой степени надо быть дебилом, чтобы об этом вообще говорить?!», – цитирует тренера Sport24.

Карпин согласился, что матч является самым важным для России в этом году, но не для его карьеры. Именно о ней звучал вопрос прежде.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи.