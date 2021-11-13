Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился впечатлениями о сезоне после проигрыша в финале турнира в Швеции. Встреча в Стокгольме завершилась со счетом – 4:6, 6:2, 4:6.

Американский теннисист Томми Пол, 52-я ракетка мира, обыграл экс-чемпиона турнира канадца Дениса Шаповалова. Он находился в рейтинге АТР на 18-й позиции.

Шаповалов назвал для себя сезон отличным. Теннисист отметил два появления в финалах на протяжении года.

«Надеюсь, что в следующем продолжу прогрессировать и смогу повыситься в рейтинге», – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.

Ранее он сыграл в финале турнира в Женеве (Швейцария). Тогда, в мае 2021 года, он проиграл восьмой ракетке мира, норвежцу Касперу Рууду со счетом – 6:7, 4:6.