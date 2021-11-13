Директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал слухи об уходе российского полузащитника Алексея Миранчука в другой клуб в зимнее трансферное окно.

По словам руководителя, Миранчук не страдает из-за нехватки игровой практики. Марино одобряет решения главного тренера клуба Гасперини по выбору состава на матчи. Он полагает, что они соответствуют результатам.

«На сегодняшний момент не было ни одного официального запроса по игроку. Вопрос об уходе футболиста в ближайшее трансферное окно тоже не ставится», – цитирует Марино Tutto Atalanta.

Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что игрок готов уйти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию».

В текущем сезоне Серии А Миранчук сыграл за «Аталанту» в восьми матчах и отличился одной голевой передачей. После 12-го тура команда идет на четвертом месте в таблице чемпионата.