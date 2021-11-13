Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в спринт-квалификации на этапе Гран-при Формулы-1 в Бразилии. Вторым финишировал лидер текущего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Тройку гонщиков-лидеров замкнул Карлос Сайнс из «Феррари». На этом этапе это его первое попадание в топ-3 во всех заездах.

Стартовавший с 20-й позиции из-за нарушения технического регламента действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон закрепил за собой пятый результат. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин остался последним.

По результатам этого заезда формировался стартовый порядок финальной гонки. На Гран-при Бразилии она состоится в воскресенье, 14 ноября. Начало назначено на 19:45 по московскому времени.