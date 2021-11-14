В Сан-Паулу сегодня, 14 ноября, завершится этап серии Гран-при Формулы-1 в Бразилии. Во последний день на автодроме «Интерлагос» пройдет итоговая гонка.

Начало финального заезда назначено на 19:45 по московскому времени. Стартовый список на него формировался по результатам субботней спринт-квалификации.

По итогам гонок 13 ноября пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат, вторым финишировал лидер текущего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Тройку гонщиков-лидеров замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».

Стартовавший с последней позиции из-за нарушения технического регламента Льюис Хэмилтон отметился пятым результатом. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин остался 20-м.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Формулы-1 лидирует гонщик из «Ред Булла» Макс Ферстаппен с 312,5 балла. Вторым идет Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» с результатом в 293,5 балла.