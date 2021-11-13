Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о настрое перед стартом итогового турнира ATP в итальянском Турине. В соревнованиях примут участие топ-8 игроков из рейтинга.

Рублев отметил, что чувствует себя намного лучше, чем в последние две недели. Он не захотел говорить о шансах, а решил сосредоточиться на процессе.

«В этом году я буду действовать немного по-другому, более раскрепощённо. Я кое-чему научился в прошлом году, проанализировал и усвоил ошибки. Посмотрим, хватит ли мне ума, чтобы добиться большего», – цитирует Рублева официальный сайт ATP.

Напомним, теннисист попал в зеленую группу с Новаком Джоковичем (Сербия) и Каспером Руудом (Норвегия). Первый матч Рублев проведет 15 ноября. Он выйдет на корт со Стефаносом Циципасом.