16-летний российский хоккеист Матвей Мичков отметился лакросс-голом в ворота шведов на Кубке Карьяла. Георгий Джикия может стать капитаном сборной во второй раз при Валерии Карпине в матче с Хорватией. Самые интересные новости спорта 13 ноября – в дайджесте NVsport.

Мичков забросил лакросс-шайбу Швеции, теперь игрок – самый молодой автор гола в сборной

Нападающий сборной России Матвей Мичков отметился голом в стиле лакросс в матче со Швецией на Кубке Карьяла. 16-летний игрок стал самым юным автором гола за национальную команду.

Карпин назвал матч с Хорватией «не самым важным» в своей карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что предстоящий матч отбора к чемпионату мира-2022 не станет самым важным в его тренерской карьере. Специалист привел в пример свой сложный период в РПЛ.

Джикия допустил, что во второй раз выйдет с капитанской повязкой при Карпине

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия появился на предматчевой пресс-конференции с главным тренером Валерием Карпиным.

Карпин: Проблема – когда устраивает только победа, у нас есть вариант с ничьей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к турнирному положению команды в группе отбора чемпионата мира. По его словам, наличие нескольких вариантов – не проблема.

Шома Уно выиграл Гран-при Японии по фигурному катанию с тремя квадами, Игнатов – четвертый

Судьи оценили прокат фигуриста в 187,57 балла. По итогам двух соревновательных дней Шома Уно набрал 290,15 балла.

Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ, забив 742-ю шайбу

Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Этот гол позволил российскому форварду превзойти результат Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ.

Стали известны имена российских биатлонистов, которые будут выступать на Кубке мира

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился со спортсменами, которые будут выступать на первых этапах Кубка мира-2021/2022.