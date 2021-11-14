Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя шайбами во встрече с «Коламбусом» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Игрока признали первой звездой матча за результативные действия.

Матч на «Нейшнвайд-Арене» завершился со счетом 5:3 в пользу гостей. Шайбы россиянина помогли приблизиться к победе с «Коламбусом».

В составе «Рейнджерс» гол также забивал Джейкоб Труба, еще один дубль на счету Криса Крайдера. У хозяев отличились Якуб Ворачек, Эрик Робинсон и Александр Тексье.

В следующей встрече «Рейнджерс» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Матч пройдет 15 ноября и начнется в 03:00 по московскому времени. «Коламбус» на день позже сыграет с «Детройт Ред Уингз».