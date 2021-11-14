Сборные Бельгии и Франции смогли гарантировать старт на чемпионате мира 2022 года в Катаре после крайних игр в группе. Команды отобрались на соревнования раньше завершения группового раунда.

В последнем матче сборная Франции в Париже обыграла Казахстан со счетом 8:0. Хозяева заработали три новых балла и вышли на первое место в своем квартете с 15 очками. Ближайший соперник, Финляндия, был с 11 очками.

В первом тайме хет-трик оформил Килиан Мбаппе. После перерыва дубль сделал Карим Бензема, по одному голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн. Финальный мяч забил снова Мбаппе.

Бельгия накануне, 13 ноября, одержала победу над Эстонией со счетом – 3:1. В составе победителей мячи забрасывали Кристиан Бентеке, Янник Караско и Торган Азар. Сборная опередила всех в группе с 19 очками.

Ранее стало известно о прямом выходе Германии на чемпионат мира-2022 в Катаре. Команда набрала 24 очка в девяти матчах и лидирует в своей группе J. Похожая ситуация сложилась у Дании – команда идет первой с 27 баллами.