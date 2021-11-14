Испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия победил в финале Итогового турнира АТР для игроков не старше 21 года. В решающем поединке он обыграл американца Себастьяна Корду со счетом – 3:0.

Результат по партиям в матче вышел – 4:3, 4:2, 4:2. Встречи проходили в пятисетовом формате, но в игра в них продолжалась до четырех геймов.

В сетке итальянского турнира 18-летний Алькарас превзошел Брэндона Накашиму, Хольгера Руне, Хуана Мануэля Серундоло и Себастьяна Баэса.

Ранее турнир проводился трижды. Предыдущие титулы брали Хен Чон, Стефанос Циципас и Янник Синнер.

Напомним, сегодня, 14 ноября стартует основной розыгрыш Итогового турнира АТР. Участие в матчах примут восемь лучших игроков рейтинга, среди которых россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.