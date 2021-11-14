Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал процесс своего восстановления после двух операций на десне. По словам спортсмена, участие в первом этапе Кубка мира – под вопросом.

Чемпион мира отметил, что этой осенью нельзя было откладывать хирургическое вмешательство. Ситуация могла ухудшиться в любой момент.

«После операции я начал осторожно тренироваться. Врачи постоянно следят за моей ситуацией. На данный момент они говорят, что соревноваться нет смысла, это ничего не даст. Однако я медленно возвращаюсь к нормальному тренировочному ритму», – приводит слова Большунова финский сайт Kestavyysurheilu.

Он добавил, что не знает о своем участии на первом этапе Кубка мира в Руке. Все решения будут приниматься, исходя из самочувствия.

Напомним, лыжный сезон уже начался стартом в Муонио. Первый кубковый старт пройдет с 26 по 28 ноября.