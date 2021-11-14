Российские форварды «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич и Владимир Тарасенко забросили по шайбе в ворота «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Но их результативные действия не спасли команду от поражения.

Игра на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счетом 3:2 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей голами отметились Брэди Шей, Себастьян Ахо и Брендан Смит. Российский нападающий Андрей Свечников оформил два ассиста.

У «Блюз» также запомнился Иван Барбашев, записавший на свой счет результативную передачу.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс». Встреча пройдет 17 ноября на «Ти-Мобайл Арене». Уже завтра, 15 ноября, «Сент-Луис Блюз» примут «Эдмонтон Ойлерз».