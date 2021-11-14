Нападающий «Аризона Койотиз» Дмитрий Яшкин не смог закончить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз». Известно, что он надолго выбыл из-за травмы.

Встреча завершилась поражением команды Яшкина со счетом 1:4. Сам форвард получил повреждение нижней части тела в первом периоде. В средней зоне его жестко встретил коленом защитник «Предаторз» Марк Боровицки.

По информации официального сайт НХЛ на русском языке, после игры главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи подтвердил, Яшкин выбыл «действительно надолго».

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей и набрал только одно очко за результативную передачу.

Далее, 17 ноября, «Аризона Койотиз» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз». Матч состоится на стадионе «Энтерпрайз-центр», начало запланировано на 04:00 по московскому времени.