Американский боец смешанных видов Макс Холлоуэй одержал победу над мексиканцем Яиром Родригесом в главном бое UFC Vegas 42 в Лас-Вегасе (США). Его лидерство судьи признали единогласным решением.

Бой в полулегком весе продлился все пять раундов и завершился с результатом 49-46, 48-47, 48-47 в пользу американца.

По информации пресс-службы промоушена, Холлоуэй признан первым спортсменом в истории UFC с количеством точных ударов 3000+ за всю карьеру.

В активе Холлоуэя есть 23 победы и 6 поражений, у его соперника эти показатели равны – 14 и 3.

Ранее в рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа провела встречу с американкой Кортни Кейси. После трех раундов судьи отдали победу представительнице США единогласным решением.