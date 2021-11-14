Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах сборной России по футболу в преддверии решающего матча отбора к чемпионату мира-2022. По ее словам, выходить в следующий этап команде бессмысленно.

Матч Хорватия – Россия пройдет сегодня, 14 ноября в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть? Как они могут себя показать? Последнее место занять?», – приводит слова Тарасовой Матч ТВ.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи.