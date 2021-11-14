Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в спринт-квалификации на этапе Гран-при Бразилии Формулы-1. Многократный чемпион стартовал там последним из-за нарушения технического регламента.

Хэмилтон по итогам гонки в субботу занял пятое место. Гонщик отметил, что день прошел для него тяжело. Но пока команда помогала ему решить проблему он думал только о заезде.

«Честно говоря, я понятия не имел, насколько я смогу прорваться вперед. Рассчитывал финишировать десятым. Однако в ходе заезда осознал, что могу обгонять гораздо быстрее», – приводит слова Хэмилтона Sky F1.

Спортсмен добавил, что узнать о штрафных санкциях было ужасно. Но он смог правильно сфокусироваться и показать нормальный результат.

Ранее техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии подтвердила, что машина Хэмилтона не соответствует требованиям. Он был дисквалифицирован из протокола предыдущей гонки и стартовал в спринте с последней, 20-й позиции.