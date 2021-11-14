Тренер действующего чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын рассказал о форме своего подопечного и трудностях в начале олимпийского сезона. По его словам, все силы сейчас направлены на успешное выступление на отборочном чемпионате России.

Специалист отметил, что спортсмен с трудом входит в сезон, и такие проблемы появляются у него не в первый раз.

«К сожалению, были проблемы со здоровьем. Но я верю в то, что те преграды, с которыми мы сегодня сталкиваемся, все-таки будут преодолены. Сейчас самое главное — это вторая половина сезона, я надеюсь, что мы найдем правильный подход, чтобы Дима на чемпионате [России] показал свое лучшее катание», – цитирует Рукавицына ТАСС.

Отборочный и предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию состоится с 23 по 26 декабря в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.