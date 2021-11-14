Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене поделилась тем, как относилась к недоверительному отношению в свой адрес перед Играми. Спортсменка призналась, что не знала о происходящем вокруг.

Ласицкене отметила, что не читала прессу, поэтому не сильно разбиралась в разных слухах.

«А зачем такое читать? Это потеря энергии, не хочу с этим сталкиваться. Понимаю, что мир далеко не розовый и пушистый, но я хочу, чтобы меня окружал преимущественно позитив. Потому всегда стараюсь быть на позитиве и верить в себя», – приводит слова Ласицкене сайт фонда «Гераклион».

Напомним, легкоатлетка одержала победу на Играх в Токио с результатом 2,04 метра. Чуть позже она завоевала главный приз на финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.