По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 38823 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 14 ноября выявлено всего 9 070 674 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 7,8 млн человек. Еще 255 386 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 14 ноября в Москве было выявлено 3734 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 3144 новых случаях. В Московской области появилось еще 2955 человек, заболевших коронавирусом. В каждом из лидирующих регионов количество незначительно уменьшилось.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 16 человек.