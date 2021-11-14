Экс-игрок Мичел Сальгадо мадридского «Реала» рассказал о перспективах главного тренера сборной России Валерия Карпина после матчей отбора чемпионата мира 2022 года. По словам специалиста, наставник руководит сильной командой.

Сальгадо отметил, что после встречи Россия – Кипр смог пообщаться с Карпиным. Тот был очень счастлив, но при этом полностью сконцентрирован на игре. Эксперт предсказывает ничью в грядущем матче с Хорватией.

«Он большая личность — как на поле, так и вне его. Карпин всегда может давать игрокам что-то новое. Он сможет привить им менталитет победителей, потому что у него самого было много побед», – цитирует Сальгадо Матч ТВ.

Специалист надеется, что Карпин еще долгое время будет тренером российской сборной.

Сейчас национальная команда – первая с 22 очками, за ней следует Хорватия с 20 баллами. Матч в Сплите станет решающим: в случае победы или ничьей Россия получает прямую путевку на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре. При поражении Россия отправится в стыковые встречи.