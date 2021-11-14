Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем на традиционном турнире FIS в финском Муонио. Она уступила победительнице меньше секунды.

Золотую медаль в женской гонке взяла хозяйка турнира Криста Пармакоски, тройку замкнула немка Виктория Карл. Россиянка проиграла чемпионке 0,9 секунды, но вырвала 0,3 в борьбе с бронзовой медалисткой.

На половине дистанции Непряева выигрывала 4,9 секунды, но не удержала преимущество. В топ-10 также попали Вероника Степанова, Мария Истомина и Татьяна Сорина.

Накануне, 13 ноября, Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем. Ранее россиянин Сергей Устюгов выиграл спринтерскую классику.