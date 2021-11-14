Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко объяснил, почему нынешний тренер сборной Александр Петраков (и.о.) не пригласит в национальную команду игроков из Российской Премьер-лиги (РПЛ).

По мнению руководителя, раньше наставники боялись называть причины, по которым отсутствуют эти спортсмены. Но с приходом Петракова появились определенные принципы.

«Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней погибло, сколько детей осталось сиротами. Ему и в голову не пришло бы пригласить футболистов из России – это его четкая позиция», – расссказал Павелко в видео на YouTube-канале «Радио NV».

Напомним, сборная Украины занимает третье место в группе D в отборочном туре чемпионата мира-2022. Команда набрала девять баллов.