Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему выбор в пользу Александра Поварницына был неоднозначным. Спортсмен показал лучшие гонки на отборе, но мог не поехать на Кубок мира.

По итогам соревнований в Ханты-Мансийске шестым участником основной сборной России стал Александр Поварницын.

«Первоначально мы думали, что у него нет квалификации на Кубок мира и планировали включить в состав Даниила Серохвостова, но в итоге Александру дали разрешение. Он был лучше в двух гонках, выступал с хорошей стрельбой, поэтому его и выбрали», – цитирует Каминского Metaratings.

Специалист добавил, что Серохвостов тоже имеет шансы попасть на Кубок мира. Ему необходимо сохранить высокую скорость и немного добавит в стрельбе.

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) также выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Они были включены в команду тренерским решением.