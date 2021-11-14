Бывший защитник «Реала» Мичел Сальгадо высказался о спортивном будущем полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового. Специалист допустил, что его навыки пригодятся в Испании.

«Почему бы и нет? Игроков с такими качествами у нас не хватает. Ла Лиге нужны ребята, которые могут сделать разницу, обыгрывая один в один. Полагаю, он может быть интересен для клубов из Испании», – цитирует Сальгадо Матч ТВ.

Эксперт добавил, что петербургского игрока рано сравнивать с его однофамильцем, Александром Мостовым. Андрей находится только в начале своего пути. Если молодой Мостовой сможет выйти на такой же уровень – это будет очень круто для всего российского футбола.

Напомним, Андрей Мостовой в матче отбора к чемпионату мира-2022 забил гол в ворота Кипра. Встреча завершилась разгромной победой России со счетом – 6:0.