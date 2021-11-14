Сборная России по хоккею сегодня, 14 ноября, сыграет против команды Чехии на международном турнире Кубок Карьяла. Матч состоится в Хельсинки на «Хартвалл Арене», начало назначено на 14:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция встречи Чехия — Россия будет доступна здесь с 14:20 по мск.



Российская команда уже дважды проиграла соперникам в ходе турнира. В первом матче хоккеисты уступили Финляндии со счетом 0:3. Накануне, 13 ноября, еще одно поражение с результатом 2:4 пришло от шведов.

В последней встрече исторический голом в стиле лакросс отличился 16-летний форвард СКА Матвей Мичков. Он стал самым молодым автором гола за историю команды.

Ранее команда Чехии также уступили дважды уступала на Кубке Карьяла. Они крупно проиграли Швеции со счетом 4:1. Затем не смогли отразить напор финских хоккеистов (2:4).